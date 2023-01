Milan, Gazzetta: sempre più vicino il rinnovo di Leao, da limare solo gli ultimi dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport, è praticamente fatta per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Il club avrebbe infatti trovato l’accordo con il calciatore per uno stipendio che si aggira su una cifra pari a 7 o 7,5 milioni di euro a stagione. Decisivo l’incontro in programma la settimana prossima con i procuratori del portoghese, in cui verranno limati gli ultimi dettagli. Si discuterà innanzitutto della clausola rescissoria, che i rossoneri vorrebbero eliminare, ma anche delle commissioni all’entourage del giocatore. La società ascolterà quindi le richieste dell’agente Ted Dimvula e del papà Antonio, nella speranza di ufficializzare il rinnovo al più presto.