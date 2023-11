Gigante femminile Killington 2023, Brignone: “Non sono soddisfatta”. Goggia: “Felice per l’approccio alla gara”

“Ho faticato ad adattarmi a questo tipo di neve. Nella prima manche sono scesa con il freno a mano tirato, mentre nella seconda ho provato a scuotermi, senza però riuscire ad essere padrona di ciò che stavo facendo. Mi sono anche bloccata a ingresso muro, onestamente non ho idea di come ho fatto a tagliare il traguardo“. Queste le parole di Federica Brignone dopo il sesto posto nel gigante di Killington. “Non sono minimamente soddisfatta di come ho sciato, facciamoci andar bene questo piazzamento” ha concluso.

Felice nonostante il nono posto invece Sofia Goggia: “Era da tempo che non arrivavo così avanti in classifica in gigante. Ciò che mi rende contenta, però, è soprattutto l’approccio alla gara poiché mi sento più padrona del gesto tecnico in questa disciplina, senza più quei timori strani che avevo nelle passate stagioni“. Goggia ha poi proseguito: “Sono felice perché divento trentacinquesima nella start list, ma mancando già cinque atlete presenti in top 30, entro nel secondo gruppo e a partire dalla prossima settimana nei due giganti di Mont Tremblant, potrò partire a ridosso delle quindici, avendo più di 500 punti nella overall”.