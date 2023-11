MOVIOLA – Milan-Fiorentina, Parisi frana su Theo Hernandez: è calcio di rigore

Episodio da moviola proprio sul finale di primo tempo di Milan-Fiorentina, anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Palla in profondità con Theo Hernandez che sorprende una difesa viola con le maglie larghe, si incunea dentro l’area di rigore e viene atterrato da dietro da Parisi: non c’è nessun dubbio per l’arbitro Di Bello, è calcio di rigore. Episodio netto e senza discussioni. Giusto anche il cartellino giallo visto che da tempo ormai questi tipi di interventi da ultimo uomo dentro l’area di rigore sono giudicati da giallo (cosa diversa invece fuori area). Dagli undici metri Hernandez è freddo e porta in vantaggio il Milan.