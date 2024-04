Genoa, Gilardino: “Stasera non era semplice, diamo continuità di risultati”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino commenta il pareggio contro la Fiorentina per 1-1: “Anche oggi abbiamo dimostrato identità, un qualcosa che abbiamo mantenuto nei mesi. Vogliamo crescere nei singoli e nel gruppo, stasera non era semplice fare una partita del genere a Firenze. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, abbiamo avuto subito due occasioni pericolose per fare gol, poi siamo stati bravi a difenderci bene e bassi, dimostrando che siamo una squadra fastidiosa. Potevamo gestire meglio alcune situazioni del secondo tempo, ma sono molto molto soddisfatto. Diamo continuità di risultati e prestazioni, era la nostra volontà. Felice per il pareggio di oggi, c’è materiale umano e tecnico importante, sono molto contento e soddisfatto. Poi contro questa Fiorentina ci sta subire ed è successo anche a noi. Abbiamo saputo soffrire e sacrificarci all’interno della gara consapevoli delle difficoltà che dovevamo affrontare”. “Sono contento per la maturità dei ragazzi, dobbiamo avere desiderio di miglioramento costante, e così stiamo facendo e dobbiamo continuare a farlo da qui alla fine. Peccato per qualche infortunio come quello di Messias, che ha avuto un problema all’adduttore, e Bani perché rigiochiamo fra quattro giorni”. Sul secondo rigore tolto dal Var: “Credo che l’arbitro abbia deciso in pochi secondi, per come ho capito io in certi casi non sarebbe dovuto essere richiamato al Var. La Fiorentina? E’un piacere per me tornare a Firenze, giovedì faro’il tifo per i viola in Conference League”.