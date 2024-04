Twitter/X a pagamento? Ecco la nuova trovata di Elon Musk: tutto quello che c’è da sapere

Una nuova possibile svolta su X (ex Twitter). A confermarla è il Ceo Elon Musk che ha rivelato che inizierà ad addebitare ai nuovi utenti una “piccola tariffa” per scrivere e pubblicare tweet. Nello specifico, il fondatore di X ha osservato che sarebbe richiesto un addebito per fare cose come pubblicare, mettere Mi piace, aggiungere segnalibri o rispondere.

Questa decisione verrà assunta per combattere “l’implacabile assalto dei bot”. Musk ha infatti discusso dei progressi l’intelligenza artificiale ha fatto per permetterle di superare i controlli umani e nel creare nuovi account falsi Il modello tariffario proposto sarebbe un modo per combattere tutto ciò.

Al momento non c’è nessuna idea su quale potrebbe essere la tariffa da pagare, se mensilmente o annua. Inoltre non è stato specificato neanche da quando entrerà in vigore tutto ciò. E soprattutto non dovrebbe riguardare chi è già iscritto alla piattaforma, ma solamente chi creerà nuovi account dal momento in cui avverrà questa modifica ufficiale.