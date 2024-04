Atletico Madrid, Simeone: “Contro il Borussia Dortmund una prova di squadra”

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone illustra il match di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma per la giornata di domani. Si tratta del ritorno dei quarti di finale, che partirà da un punteggio di 2-1: “Affrontiamo in casa sua una squadra molto forte che inizierà con un ritmo molto alto. La squadra però ha risposto bene ed è in fiducia. Cercheremo di portare il gioco dove pensiamo di poter far loro del male. Noi stiamo lavorando bene, siamo cresciuti tutti con risultati importanti ottenuti in campionato. Dobbiamo giocare, non pensare troppo. Sarà una bella notte di Champions“. Su come la squadra sta vivendo queste ore: “Con la speranza, l’adrenalina, i nervi, le paure, le responsabilità, trasmettendo quello che vivo alla squadra. Qualsiasi calciatore che si trova ai quarti di finale, alle porte delle migliori quattro d’Europa, ha queste sensazioni. È importante la parte mentale. Tutti i giocatori di spicco sono molto forti. Hanno fatto una grande stagione e in quella passata hanno sfiorato la vittoria del campionato. La partita si giocherà, è un aspetto che stiamo cercando di migliorare. Domani l’importante è la prova di squadra, chi la interpreterà meglio passerà il turno“.