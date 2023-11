Juniors Davis Cup 2023, l’Italia si ferma sul più bello: vince la forte Repubblica Ceca in finale

Sfuma sul più bello la possibilità di conquistare la Juniors Davis Cup per l’Italia Under 16 del tennis. I nostri ragazzi si sono arresi 2-1 in finale contro la Repubblica Ceca, che conquista per la quarta volta il titolo. La giornata era iniziata nel migliore dei modi con il successo di Andrea e Marchi per 6-4 7-6(5) su Jan Kumstat. Poi, Federico Cinò non è purtroppo riuscito a portare il secondo punto, venendo sconfitto da Maxim Mrva con lo score di 3-6 6-3 6-2. La Repubblica Ceca ha infine conquistato anche il doppio con Kumstat/Mrva vincitori con un duplice 6-4 su Cinà/De Marchi.