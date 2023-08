Genoa-Fiorentina 1-4, Gilardino: “Abbiamo toccato con mano cosa vuol dire la Serie A”

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato dopo la pesante sconfitta 1-4 arrivata in casa contro la Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: “Abbiamo toccato con mano cosa vuol dire la Serie A. Sapevamo che loro sono una delle prime otto del campionato, hanno qualità e forza fisica. Non ci aspettavamo un inizio di gara di questo tipo. Abbiamo creato troppo poco per metterli in difficoltà e loro sono stati bravi a farlo anche dopo i due gol”.

Ed ancora: “Contro questo tipo di squadre bisogna avere un atteggiamento diverso, c’era uno stadio incredibile e ringrazio i tifosi. La volontà è quella di crescere e migliorare. Siamo all’inizio. Malinovskyi e Messias hanno talento e qualità, starà a me inserirli con il giusto equilibrio. Sono giocatori che possono fare la differenza. Altri colpi di mercato? Siamo alla finestra, sappiamo quali possono essere i miglioramenti. Mancano ancora 10 giorni…”.