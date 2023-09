Gauff-Muchova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale US Open 2023

Coco Gauff affronterà Karolina Muchova nella semifinale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Per la prima volta in carriera la giovane tennista di casa è al penultimo atto del torneo newyorkese, il tutto a compimento di un’estate ricca di successi e in cui è arrivato il tanto atteso salto di qualità che si attendeva ormai da un po’. La nativa di Atlanta cerca quella che sarebbe, a diciannove anni di età, già la seconda finale major in carriera dopo quella persa al Roland Garros dell’anno passato contro Swiatek. Ma la sua avversaria non è da meno in quanto a miglioramenti messi a segno in questi ultimi mesi. Finale a Parigi e ora semifinale a New York di certo rappresenta un bottino che a inizio anno sarebbe stato considerato un sogno per Muchova.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Gauff e Muchova scenderanno in campo nella notte italiana tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre all’01:00. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT).

Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.