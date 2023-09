Sabalenka-Keys oggi in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale US Open 2023

Aryna Sabalenka affronterà Madison Keys nella semifinale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. La bielorussa fa fede al suo nuovo status di prossima numero uno del ranking WTA e continua l’ottimo percorso in quel di New York. Una partita dominata dopo l’altra per la giocatrice più continua degli ultimi dodici mesi. In questo 2023 è riuscita ad arrivare in semifinale in tutte e quattro le prove dello Slam e la striscia diventa di cinque semi consecutive considerando anche lo Us Open della passata edizione.

Sette in totale sono le apparizioni in un penultimo atto major e la notizia negative è che in sei occasioni poi non è riuscita ad arrivare in finale. L’unica volta in cui l’ha fatto, poi a Melbourne ha anche vinto il titolo. Di fronte una Keys in forma, che nello Slam di casa riesce sempre a dare il meglio di se, come dimostra il fatto che sia la terza semi Slam in carriera qui a NY.

Sabalenka e Keys scenderanno in campo nella notte italiana tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre come 2°match dall’01:00 (dopo Gauff-Muchova). La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT).

Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.