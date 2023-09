Frosinone: solo terapie per Frattali, personalizzato per Cheddira

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è sceso in campo questa mattina per continuare gli allenamenti in vista della gara di campionato contro il Sassuolo. Attivazione, lavoro in palestra ed in campo, esercitazioni tecnico-tattiche e, per concludere, partitella a campo ridotto. A parte hanno lavorato Kalaj e Gelli, mentre Cheddira ha svolto un lavoro personalizzato. Out Frattalli, ancora fermo dopo la botta subita in allenamento.