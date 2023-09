Bubka su Youtube: “Non faccio affari con i russi, sono ucraino

“Ho sempre combattuto per l’Ucraina, ma ora è iniziata contro di me una campagna per distruggere la mia reputazione. Io, come ogni ucraino, ho fatto la mia scelta fin dall’inizio, di essere con l’Ucraina e di fare tutto il possibile nella lotta contro l’aggressione russa”. Sergey Bubka, campione del mondo nel 1998 nel salto con l’asta e icona dello sport mondiale, ha aperto un canale su YouTube ed ha postato un video di difesa da alcune attività commerciali che ritenevano che alcune sue aziende starebbero svolgendo nei territori ucraini occupati dai russi nel Donetsk. “Sono nato sul suolo ucraino, ho sempre rappresentato l’Ucraina con grande orgoglio in tutto il mondo. Ho sempre combattuto per l’Ucraina. Mi conoscete da molto tempo, conoscete la mia storia, sapete da quanto tempo sono coinvolto nello sport ucraino”, ha concluso Bubka.