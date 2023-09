Marca, Carvajal: “Su di me cose assolutamente false, ho già intrapreso un’azione legale”

Come riportato da Marca, negli ultimi giorni alcune voci riguardante Dani Carvajal avevano fatto discutere in relazione alla sua ideologia politica o ad alcuni comportamenti discutibili durante la Coppa del Mondo 2018. Ebbene, il terzino del Real Madrid e della Nazionale spagnola ha deciso di rispondere pesantemente sui social. ” Tutte le informazioni riportate dalla stampa in questi giorni riferite a me sono totalmente false. Dal mio coinvolgimento nei partiti politici alla violenza sessuale ai Mondiali del 2018 in Russia. Trovo assolutamente deplorevole ed estremamente delicato che i media abbiano il diritto di scrivere impunemente, dando credibilità alle parole di terzi, macchiando il mio nome e il mio onore. Ho già intrapreso un’azione legale.”