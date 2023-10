Frosinone, Di Francesco: “Per salvarsi serve carattere”

Le parole del tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco dopo la vittoria con l’Hellas Verona: “Reinier? Sono contento, si è messo subito a disposizione. Ha lavorato duramente e la dimostrazione che l’opportunità può capitare a tutti, ha dato il massimo in allenamento, è riuscito a sfruttare questa occasione al massimo. Sorrideva perché aveva fatto gol, ma la gioia finisce lì. Abbiamo preso gol e abbiamo rischiato di compromettere una prestazione importante. Sono contento per il gol, ma non deve mollare, deve stare sul pezzo fino alla fine. Devo dire che anche chi non è giovane si è messo a disposizione, è positivo avere tanti giovani. La squadra deve avere carattere per fare un campionato e salvarsi, bisogna essere attaccato al risultato. C’è anche la fase della sofferenza, quella di portare a casa il risultato. Come si mantiene il risultato? Ben venga questa difficoltà, mi tengo stretto questa squadra e questo ambiente”.