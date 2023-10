F1 GP Qatar 2023, riepilogo vita gomme Pirelli: i giri rimasti a ogni pilota per ogni set

La Pirelli, fornitore unico degli pneumatici della F1, ha diffuso uno specchietto che riassume la vita di ciascun set di gomme per ogni pilota, in virtù del fatto che quest’oggi, nel GP del Qatar, per la problematica emersa con i cordoli piramidali, è stato imposto dalla Fia un numero massimo di 18 giri da poter percorrere con le stesse gomme, dunque con l’obbligo di effettuare tre pit stop, soste obbligate dalla pericolosità del tenere le gomme per più di diciotto giri. Emerge come ad aver salvaguardato il maggior numero di set nuovi o seminuovi di medie, per esempio, è Max Verstappen, la Ferrari invece ha un set intonso per entrambi i piloti e due un po’ più usati, ricordando comunque come bisognerà smarcare la mescola e quindi utilizzare anche almeno un set di soft e/o hard. Di seguito ecco lo specchietto.