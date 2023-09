Wta 1000 Pechino 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Wta 1000 di Pechino 2023. Si gioca dal 30 settembre all’8 ottobre sul cemento della capitale cinese, dove la prima favorita del seeding sarà Aryna Sabalenka, numero uno del mondo. Presenti tutte le big, da Iga Swiatek a Coco Gauff, passando per Jessica Pegula ed Elena Rybakina. S’infiamma inoltre la lotta per le Wta Finals, con Ons Jabeur (ottava e virtualmente ultima qualificata) insidiata da Maria Sakkari. Per quanto riguarda le italiane, infine, ai nastri di partenza ci saranno Jasmine Paolini, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.

La copertura televisiva del Wta 1000 di Pechino 2023 è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’appuntamento cinese. Il nostro sito accompagnerà i propri lettori attraverso dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti ed highlights per tutto l’arco della settimana.

COPERTURA TV WTA 1000 PECHINO 2023

SUPERTENNIS

SABATO 30 SETTEMBRE: LIVE alle ore 10.00 e 13.00 (primo turno)

DOMENICA 1 OTTOBRE: LIVE alle ore 06.30, 08.30 e 15.00 (primo turno)

LUNEDÌ 2 OTTOBRE: LIVE alle ore 05.00 e 10.30 (secondo turno)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE: LIVE alle ore 06.30, 08.30 e 15.00 (secondo turno)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE: LIVE alle ore 06.00, 08.00, 10.00 e 12.00 (ottavi di finale)

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE: LIVE alle ore 06.30, 08.30 e 10.30 e 13.30 (ottavi di finale)

VENERDÌ 6 OTTOBRE: LIVE alle ore 06.30, 08.30 e 10.30 e 13.30 (quarti di finale)

SABATO 7 OTTOBRE: LIVE alle ore 08.30 e 10.30 (semifinali)

DOMENICA 8 OTTOBRE: LIVE alle ore 13.30 (finale)