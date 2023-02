Caressa: “Dividere le partite in modo spezzettato è dannoso per tutti, anche per le tv”

Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, nel corso di un intervento su Radio Deejay, ha criticato l’attuale distribuzione delle partite dei turni di Serie A che, a sua detta, sarebbe troppo frammentata: “Dividere la giornata di campionato in questa maniera così spezzettata risulta dannoso per tutti, anche per le tv. Sky non lo faceva in modo così estremo, al massimo poteva essere spalmata su tre giorni su richiesta dei club che volevano più tempo per riposare. In quel caso di giocava di lunedì. Quando ci sono cinque partite di medio livello contemporaneamente fanno un certo tipo di ascolti, ma se vengono divise il discorso cambia”