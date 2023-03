Francia-Olanda stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Francia e Olanda, valevole per la il primo turno di qualificazioni agli Europei 2024. Dopo l’incredibile sconfitta in finale in Qatar, i transalpini tornano in campo per il loro primo round verso il prossimo campionato europeo. A Parigi arriva l’Olanda in un match certamente da non sottovalutare. Il nuovo capitano Kylian Mbappé però sembra non voler fare sconti a nessuno ed è pronto a trascinare i suoi in questa sfida inaugurale del Gruppo B. La sfida è in programma oggi, venerdì 24 marzo alle 20:45 allo Stade de France. Diretta in chiaro su Canale 20, ma anche tramite abbonamento su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e Sky Go.