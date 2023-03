Italia U21, Mulattieri commenta la doppietta contro la Serbia: “L’emozione più bella”

Samuele Mulattieri ha commentato la doppietta realizzata nell’amichevole tra Serbia e Italia Under 21, decisiva per il 2-0 finale: “Segnare con la maglia della Nazionale è l’emozione più bella che c’è. Dedico questi gol alla mia famiglia per avermi sempre sostenuto“. L’attaccante del Frosinone ha poi aggiunto: “Sto vivendo un buon momento e, in generale, sono contento della mia stagione. Sono felice di aver segnato anche questo genere di gol sporchi, facendomi trovare pronto in area. Testa alla prossima amichevole”.