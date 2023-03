Francia-Olanda, programma e telecronisti Sky e Mediaset qualificazioni Europei 2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Francia-Olanda, match valido per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Allo Stade de France subito il big match di questo girone, e così si scende in campo per tre punti d’oro in chiave vetta della classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio tra queste due super potenze europee? Si parte alle ore 20.45 di venerdì 24 marzo.

Francia-Olanda sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Nicola Roggero e su Mediaset Canale 20 con la telecronaca di Roberto Ciarapica e Andrea Agostinelli.