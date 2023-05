Calcio femminile, Bertolini: “L’affiliazioni ai club maschili sono un’opportunità”

Milena Bertolini, commisario tecnico della Nazionale di calcio Femminile, ha parlato a Palazzo Soardi (Mantova), ospite della rassegna “A tutto sport”, promossa dall’Associazione Fare Cultura con il patrocinio della Città di Mantova e del Comitato Regionale Coni Lombardia. Ecco le sue parole: “Io e la mia generazione siamo uscite fortificate dalle difficoltà all’interno delle quali siamo cresciute . La passione alla fine ha prevalso sulle difficoltà. Per questo dico che il calcio femminile in Italia non è nato nel 2019 (Italia ai Mondiali dopo 20 anni, ndr), anche se tutti solo in quel momento si sono accorti di noi. Se siamo arrivati a questo punto è grazie a tutto ciò che c’è stato prima. L’affiliazione ai club maschili non deve essere vista come un obbligo ma come un’opportunità”.

E ancora: “La grande occasione per il nostro calcio, parlando della base del nostro movimento, è data dalla possibilità di poter scegliere tra sempre più bambine. Lo scorso anno all’Europeo siamo finite schiacciate dalle troppe aspettative ma la vita sul campo è fatta soprattutto di sconfitte. Proveremo a rifarci”.