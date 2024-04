Formula 1, Vettel: “Io sul mercato? Sì, ma dipende dal pacchetto”

Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel si è ritirato ormai due anni fa dalla Formula 1. Oggi però, ai microfoni di Sky Sport Uk, non chiude tutte le porte ad un possibile ritorno: “Se sono sul mercato? Potenzialmente sì ma dipende dal pacchetto. Quando mi sono ritirato non prevedevo di tornare in Formula Uno ma dissi anche che non si sai mai e questo vale ancora. Ovviamente ci sono cose che mi mancano, come la competizione, e altre no. Non sai mai dove ti porta la vita, magari mi porterà di nuovo dietro un volante o magari no“. Vettel afferma di aver parlato con Toto Wolff “ma non concretamente sul sedile libero della Mercedes. Abbiamo parlato in generale, come ho fatto anche con altri, è chiaro che parliamo di uno dei migliori sedili sulla griglia. Avranno anche fatto un po’ di fatica negli ultimi anni ma hanno fatto secondo e terzo nel Mondiale Costruttori“. Infine, su Hamilton in Ferrari nel 2025: “Sono rimasto sorpreso come suppongo la maggior parte di noi. Ma è eccitante, sta cercando una nuova sfida e sarà diverso vederlo in rosso”.