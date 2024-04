Regolamento diffidati semifinali Coppa Italia 2023/2024: ecco come funziona

Il regolamento dei diffidati delle semifinali di Coppa Italia 2023/2024: ecco come funziona in caso di ammonizione. Nella coppa nazionale si entra in diffida già dopo il primo cartellino giallo rimediato e si viene squalificati dopo due ammonizioni. Prima degli ottavi di finale, tutte le sanzioni pendenti sono state però azzerate così come stabilito ormai da anni. Questo vuol dire che i diffidati sono tutti i giocatori già ammoniti per una volta o negli ottavi di finale o nei quarti di finale, e in caso di cartellino giallo nella semifinale di andata (Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta), questi verranno squalificati per il ritorno e saranno eventualmente disponibili per la finale, se raggiunta dal club di appartenenza. Viceversa, i giocatori che vengono per la prima volta ammoniti nell’andata della semifinale in caso di giallo anche al ritorno saranno costretti a saltare la finalissima.