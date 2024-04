Formula 1, qualifiche GP Cina: Sainz contro le barriere, bandiera rossa

Durante il corso del Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Cina, Carlos Sainz perde il controllo della propria SF-24. Lo spagnolo, che stava percorrendo l’ultima curva del circuito di Shanghai, va largo e poi sbatte contro le barriere. Immediatamente, viene sventolata la bandiera rossa. Il numero 55 della Ferrari riesce a far ripartire la monoposto e, seppur senza musetto, rientra ai box in autonomia. Sainz afferma in radio di non avere problemi con il volante, per cui ci sono buone sensazioni per i braccetti delle sospensioni, che non dovrebbero essere danneggiati.