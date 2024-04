Formula 1, pagelle GP Cina: si impone Verstappen, capolavoro di Norris

Max Verstappen vince per la prima volta in carriera il Gran Premio di Cina. La seconda piazza va ad un eccezionale Lando Norris, mentre completa il podio Sergio Perez. Giù dal podio le Ferrari, con Charles Leclerc quarto e Carlos Sainz quinto. Le Rosse si sono dimostrate sottotono e in difficoltà, specialmente nella seconda metà di gara. Il pubblico sceglie, giudiziosamente, Norris come il pilota di giornata, con l’inglese della McLaren che firma una delle sue migliori prestazioni in carriera. Buona gara in rimonta anche per Lewis Hamilton, partito 18esimo e finito in nona posizione.

RIVIVI IL LIVE DEL GP DI CINA

I RISULTATI DEL GP DI CINA

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO IL GP DI CINA

VERSTAPPEN: 10

Ancora una volta, Max Verstappen si dimostra in totale sintonia con la propria RB-19. Il pilota olandese conclude nel migliore dei modi un weekend già positivo, che lo ha visto vincere la sprint e conquistare la pole position. Verstappen spende la maggior parte della gara in testa alla classifica, tagliando il traguardo con diversi secondi di vantaggio.

NORRIS: 10

Quella di oggi è senza dubbio una delle migliori prestazioni di Lando Norris. Lo scudiero della McLaren, scattato quarto, trova la seconda posizione. L’inglese conquista un podio inaspettato anche per lui: ammette ai microfoni del paddock che non era aspettata la difficoltà della Ferrari. Norris si porta a casa un secondo gradino meritato, e la nomina di miglior pilota di giornata.

SERGIO PEREZ: 9

Buona gara di Sergio Perez, che segue Max Verstappen nella prima parte di gara, ma che poi perde ritmo nella seconda. Il messicano è artefice di alcuni buoni sorpassi, anche se sul finale non riesce a trovare il modo di raggiungere e superare Lando Norris. Il numero 11 si deve amaramente accontentare del gradino più basso.

CHARLES LECLERC: 8.5

Charles Leclerc sigla una buona prestazione, limitata però da una monoposto che non concede il ritmo sperato. Il monegasco, artefice di una partenza non perfetta, lotta per la zona podio nella prima parte del Gran Premio, ma poi verso la fine si deve accodare a Sergio Perez. Il lavoro da fare in casa Ferrari è ancora molto.

CARLOS SAINZ: 8

Carlos Sainz conclude la gara in quinta posizione, dopo 56 giri di alti e bassi. Lo spagnolo, come il compagno di squadra, fatica a trovare ritmo e nella seconda metà di gara crolla. Sainz si deve così accontentare di chiudere la top-5, mettendo un punto fermo ad un weekend in ombra.

LEWIS HAMILTON: 8

Lewis Hamilton si può dire soddisfatto di un weekend partito in salita. Il pluricampione inglese parte dalla diciottesima piazza e conclude in nona posizione, firmando una buona rimonta. Il numero 44 rimane limitato da una vettura problematica, che dà diversi problemi all’inglese nel corso della gara.