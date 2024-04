LIVE – Formula 1, GP Cina: la gara in DIRETTA

Il circuito di Shanghai è palcoscenico del Gran Premio di Cina. Dopo quattro anni di stop, la Formula 1 torna a correre su questa pista, che vede Lewis Hamilton come ultimo vincitore. Oggi è Max Verstappen a partire dalla pole position, con l’olandese che ha conquistato il successo nella sprint race del sabato e ora vuole imporsi anche la domenica. La prima fila è blindata dalla Red Bull, con Sergio Perez in seconda piazza. Terza posizione poi per Fernando Alonso e quarta per Lando Norris. La prima delle Ferrari è sesta ed è quella di Charles Leclerc, con Carlos Sainz settimo ad aprire la quarta fila. All’interno del circuito si respira un’atmosfera carica di emozione, con i tifosi locali pronti a sostenere Zhou Guanyu della Stake, primo pilota cinese della storia di Formula 1 che corre per la prima volta in casa. I semafori cinesi si spegneranno alle 09:00 italiane, dando il via all’atteso appuntamento. Sportface.it vi terrà aggiornati minuto per minuto, senza farvi perdere un attimo dell’azione in pista. Chi vincerà la quinta gara dell’anno? Non resta che scoprirlo insieme.

COME VEDERLA IN DIRETTA