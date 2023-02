Formazioni ufficiali Roma-Hellas Verona, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Roma ed Hellas Verona, sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Devono stare molto attenti i giallorossi, contro una squadra che in questo inizio di 2023 sta facendo benissimo e ora crede veramente nella possibilità di salvezza. Inoltre Mourinho non potrà fare affidamento su due pilastri della sua squadra come Dybala e Pellegrini. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 19 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-HELLAS VERONA

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Bove, Spinazzola, Solbakken, El Shaarawy, Abraham

HELLAS VERONA: Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz, Depaoli, Duda, Tameze, Doig, Lazovic, Ngonge, Gaich