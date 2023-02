Basket, Final Eight 2023: nuovo record di spettatori, presenti 36.592 persone

Nuovo record di spettatori per l’edizione 2023 della Frecciarossa Final Eight, che è entrata nella storia della Coppa Italia non solo per quanto riguarda il dato complessivo per una edizione di una Final Eight (36.592), ma anche quello di singola giornata di gare: quarti di finale (rispettivamente 6.590 mercoledì 15 e 6.331 giovedì 16), semifinali (11.735) e finale (11.936). La comunicazione è arrivata direttamente dalla Lega Basket, che ha evidenziato un aumento un aumento di pubblico del 16% rispetto alla precedente edizione con più tifosi (Pesaro 2020).