Amadeus: “La maglia del Napoli regalata a Sanremo? Lo scorso anno venne Ibra e il Milan vinse”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il noto tifoso nerazzurro Amadeus – presente a San Siro per Inter-Udinese – ha parlato del campionato di Serie A: “A Sanremo mi hanno regalato una maglia del Napoli: che sia un segno premonitore? In un altro anno mi regalarono quella della Juventus e i bianconeri vinsero. Stesso discorso nel 2022, quando venne Ibra e il Milan vinse. Vorrà dire che il prossimo anno a Sanremo indosserò sotto la maglietta dell’Inter per tutte e cinque le serate” ha concluso scherzando il presentatore televisivo.