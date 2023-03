Formazioni ufficiali Reggina-Cagliari, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Reggina e Cagliari, sfida valida per la trentesima giornata di Serie B 2022/2023. La compagine di Inzaghi non è scesa in campo la scorsa settimana a causa del sisma che ha costretto al rinvio il match con il Perugia. Si torna in campo, quindi, dopo due sconfitte consecutive che mettono a rischio un posto nei playoffs. Match estremamente delicato, dato che il Cagliari ha gli stessi punti in classifica, ovvero 42. Ci si gioca tanto al Granillo. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 18 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI REGGINA-CAGLIARI

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Mènez, Rivas. Allenatore: Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Azzi, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Lella; Mancosu; Lapadula, Prelec. Allenatore: Ranieri.