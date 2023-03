Milan-Juventus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A femminile 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Juventus, valevole per la prima giornata del gruppo playoffs di Serie A Femminile 2022/2023. Inizia la fase finale della massima divisione calcistica femminile italiana, con le detentrici del titolo che sono chiamate ad un miracolo per cercare di colmare il gap con la Roma capolista. In entrambi gli scontri diretti relativi a quest’annata calcistica ad imporsi sono state le rossonere, 4-3 in casa nel girone d’andata e poi 2-1 in trasferta in quel di ritorno. All’andata il match fu deciso da una rete di Felipe Anderson. La sfida è in programma oggi, sabato 18 marzo alle 15:00. Diretta televisiva affidata a La7 e in streaming gratuito sul sito dell’emittente. Partita visibile anche in streaming su TimVision e sui canali ufficiali delle due squadre: JTV, disponibile sulla piattaforma DAZN e Milan TV, su Sky e DAZN.