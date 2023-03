Monza-Cremonese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Cremonese, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo U-Power Stadium prosegue la stagione da urlo dei brianzoli, all’esordio nella massima serie ma già salvi e ancora con piccole speranze d’Europa. Ultimi, invece, i grigiorossi, che in questo derby lombardo sperano di vincere per riaprire tutto. Si parte alle ore 15 di sabato 18 marzo.

Monza-Cremonese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.