Formazioni ufficiali Pisa-Cosenza: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Pisa e Cosenza, partita valida per il campionato di Serie B 2023/2024. La squadra ospite è al momento undicesima in classifica con 8 punti e vanta una collezione di un pareggio, una vittoria e tre sconfitte collezionati nelle ultime giornate. I padroni di casa sono invece dodicesimi, sempre con 8 punti e durante le ultime cinque giornate hanno conquistato due pareggi, una vittoria e due sconfitte. Il calcio d’inizio è previsto per le 14.00 di sabato 30 settembre. Di seguito le formazioni ufficiali:

FORMAZIONI UFFICIALI PISA-COSENZA

PISA: Nicolas, Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto, Veloso, Marin, Valoti, Vignato, Mlakar, Moreo

COSENZA: Micai, Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio, Calò, Praszelik, Mazzocchi, Voca, Marras, Tutino