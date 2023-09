Formazioni ufficiali Modena-Venezia: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Modena e Venezia, partita valida per il campionato di Serie B 2023/2024. I padroni di casa si trovano quarti in classifica, con una collezione di tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque partite e vanta 12 punti. Il Venezia, quinto classificato, si trova a 12 punti, con una sconfitta, due vittorie e due pareggi. Il calcio d’inizio è previsto per le 14.00 di sabato 30 settembre. Di seguito le formazioni:

FORMAZIONI UFFICIALI MODENA-VENEZIA

MODENA: Gagno, Cotali, Cauz, Zaro, Oukhadda, Palumbo, Gerli, Magnino, Manconi, Tremolada, Bonfanti

VENEZIA: Joronen, Candela, Altare, Idzes, Zampano, Lella, Busio, Tessmann, Ellertsson, Pohjanpalo, Johnsen