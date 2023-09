Formazioni ufficiali Brescia-Ascoli, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Brescia e Ascoli, partita valida per il campionato di Serie B. Il Rigamonti torna ad aprire le porte ai tifosi per la prima volta dopo i disordini di giugno, in occasione di questa gara. I padroni di casa sono decimi in classifica ma con una partita giocata in meno e nelle ultime quattro giornate hanno collezionato due pareggi e due vittorie. L’Ascoli è invece quattordicesima, dopo aver ritrovato la vittoria nell’ultima giornata. Gli ospiti vantano due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime giornate. Il fischio d’inizio è programmato per le 14.00 di sabato 30 settembre. Di seguito le formazioni:

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-ASCOLI

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Galazzi, Fares; Bjarnason; Bianchi, Borrelli. Allenatore: Gastaldello

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Giovane; Gnahoré, Di Tacchio, Falzerano; Mendes, Rodriguez; Nestorovski. Allenatore: Viali