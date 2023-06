Inghilterra-Macedonia del Nord stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inghilterra e Macedonia del Nord, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Poche difficoltà fin qui incontrate dalla squadra di Southgate, che con un bottino di otto gol segnati e uno solo subito è in testa al girone che vede in corsa anche l’Italia con nove punti in tre partite. Reduce dal 4-0 contro Malta fuori casa, la Nazionale dei tre leoni può fare un altro passo verso la qualificazione, provando a superare una Macedonia del Nord reduce dalla sconfitta contro l’Ucraina. La sfida è in programma oggi, lunedì 19 giugno alle 20:45. Diretta su Sky Sport Football tramite Diretta Gol e in streaming su NOW e Sky Go.