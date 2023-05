Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Roma, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Tanto il turnover previsto in questa sfida che vale sì, punti in chiave Europa, maè allo stesso tempo molto vicina alle due partite più importanti dell’ann per le due squadre. Mourinho oltre agli acciaccati Pellegrini, Dybala e Spinazzola lascia a casa anche Matic e Rui Patricio. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 27 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-ROMA

FIORENTINA: Cerofolini, Venuti, Quarta, Igor, Biraghi, Barak, Mandragora, Duncan, Ikone, Jovic, Saponara

ROMA: Svilar, Smalling, Llorente, Missori, Zalewski, Bove, Tahirovic, Wijnaldum, El Shaarawy, Solbakken, Belotti