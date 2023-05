Roma, Dybala in campo: la caviglia migliora, recupero possibile per la finale di Europa League

Buone notizie per la Roma, Josè Mourinho e tutti i tifosi giallorossi. Questa mattina Paulo Dybala si è infatti allenato in campo a Trigoria, ottenendo buoni segnali dalla caviglia infortunata. Con i compagni impegnati nella trasferta di Firenze, l’argentino sta invece cercando il recupero in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. Un recupero che in queste ore sembra più probabile, con la Joya che potrebbe essere davvero un valore aggiunto sia dal 1′ che a partita in corso in quel di Budapest.