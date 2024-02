Formazioni ufficiali Crystal Palace-Chelsea, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Chelsea, monday night della 24esima giornata della Premier League 2023/2024.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CRYSTAL PALACE: Henderson, Munoz, Richards, Andersen, Mitchell, Lerma, Wharton, Hughes, Franca, Mateta, Ayew

CHELSEA: Petrovic, Gusto, Disasi, Thiago Silva, Chilwell, Caicedo, Enzo, Gallagher, Madueke, Palmer, Jackson