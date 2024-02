Real Madrid, Kroos: “Futuro? Non ho deciso nulla, devo avere le idee chiare”

Toni Kroos parla della possibilità di rimanere al Real Madrid o di scegliere il ritiro: “Sto ancora pensando cosa fare ma non ho ancora deciso nulla. Sono felice che molta gente vorrebbe che giocassi un’altra stagione ma non ho ancora deciso. Per andare avanti bisogna avere la stessa voglia di vincere degli ultimi 10 anni, altrimenti non ce la fai. Io mi prendo cura del mio corpo per poter giocare ogni tre giorni senza che mi succeda nulla e per ora le cose stanno funzionando. Ma sappiamo che la stagione del Real inizia a febbraio, vedremo che succederà”. Sulla questione Nazionale: “Non ho deciso ancora nulla, dipenderà da come starò, dai miei progetti personali: voglio chiudere la mia carriera al più alto livello possibile. Alla nazionale ci sto pensando ma ancora non so. Se mi piacerebbe il titolo ‘Kroos e Modric continuano col Real’? Siamo due persone diverse e sul futuro la pensiamo un po’ diversamente. È una decisione sua, o del club, non so, io posso parlare per me. Deciderò quando mi sentirò pronto e avrò le idee chiare“.