Real Madrid, Ancelotti: “Forse la mia miglior stagione, Bellingham? Abbiamo vinto anche senza di lui”

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti commenta la partita di Champions League contro il Lipsia, in programma per domani: “La miglior stagione della mia carriera? Forse, vedo una squadra solida, seria, motivata, con un buon ambiente, nessuno si lamenta. Tutto va nonostante le difficoltà che abbiamo avuto e questo grazie al carattere dei calciatori. La motivazione è sempre alta perché mi piace quello che faccio e dove lo faccio, mi piace la rosa che ho e ora torna la Champions che per i nostri tifosi è la competizione più importante”. Bellingham ai box, ma Ancelotti è tranquillo: “Senza di lui abbiamo vinto 4 volte su 4. Gli infortuni sono stati un’opportunità per essere più motivati”.