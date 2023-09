Formazioni ufficiali FeralpiSalò-Spezia: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di FeralpiSalò e Spezia, partita valida per il campionato di Serie B 2023/2024. La squadra ospitante si trova sedicesima in classifica, con una collezione di tre sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime cinque giornate. Lo Spezia, diciottesimo, viene da quattro sconfitte consecutive e non ha vinto una partita delle ultime cinque giocate. Il calcio d’inizio è previsto per le 14.00 di sabato 30 settembre. Di seguito le formazioni:

FORMAZIONI UFFICIALI FERALPISALO-SPEZIA

FERALPISALO (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Pilati, Ceppitelli, Martella; Zennaro, Fiordilino, Balestrero; Felici, La Mantia, Parigini. Allenatore: Vecchi

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou; Elia, Bandinelli, S. Esposito, Reca; Kouda; P. Esposito, Antonucci. Allenatore: Alvini