Formazioni ufficiali Bari-Benevento, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bari e Benevento, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie B 2022/2023. Situazione decisamente complicata per i campani, fermi al terzultimo posto con 29 punti che in questo momento significherebbero retrocessione in C. Quest’oggi l’appuntamento al San Nicola, contro un Bari desideroso di tornare sulla retta via dopo l’ultimo ko esterno a Terni prima della sosta per le nazionali. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 1 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARI-BENEVENTO

BARI: Caprile, Mazzotta, Vicari, Pucino, Di Cesare, Benedetti, Maita, Bellomo, Maiello, Antenucci, Cheddira.

BENEVENTO: Paleari, Tosca, Foulon, Veseli, Letizia, Tello, Acampora, Carfora, Viviani, Importa, Pettinari.