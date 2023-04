Premier League 2022/2023: Salah illude, poi il Liverpool crolla sotto i colpi del Manchester City

Nel big match della ventinovesima giornata di Premier League 2022/2023, il Manchester City rimonta il Liverpool e lo umilia con un pesante 4-1 in quello che negli ultimi anni era stato uno scontro al vertice, mentre in questa stagione ha palesato le grandi difficoltà dei Reds e la voglia dei Cizitens di rialzare la testa in chiave titolo. La squadra di Guardiola resta seconda, ma mette pressione all’Arsenal che giocherà nel pomeriggio, salendo a quota 64 punti, mentre il Liverpool è sesto con la miseria di 42 punti e rischia davvero di arrendersi alla possibilità di tornare in Champions League anche il prossimo anno.

Momo Salah illude la squadra ospite al diciassettesimo minuto, quando viene lanciato in contropiede e poi calcia a giro senza sbagliare, ma ecco che la squadra di casa, orfana di Haaland, la raddrizza già al ventisettesimo con il suo rimpiazzo, Julian Alvarez. Nella ripresa arrivano i gol di De Bruyne e Gundogan, abbastanza in fotocopia con azioni rugbistiche, infine Grealish a un quarto d’ora dal termine la chiude definitivamente.