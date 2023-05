Inter, Marotta: “Finale di Champions motivo di orgoglio, ce la giochiamo fino in fondo”

Ai microfoni di Varese7Press durante un convegno sulla sostenibilità economica dello sport, Beppe Marotta ha parlato anche della finale di Champions League tra Inter e Manchester City: “Per noi è motivo di grande orgoglio. Affrontiamo un avversario di tutto rispetto che scenderà in campo da favorito, ma ci presenteremo con grande merito. Siamo consapevoli di potercela giocare fino alla fine con senso di appartenenza verso questa maglia“.

L’amministratore delegato dei nerazzurri si è poi soffermato sulla gestione di un club come l’Inter: “Da un lato bisogna valorizzare le risorse materiali, come l’ambito commerciali e le entrate come le sponsorizzazioni, dall’altro le risorse umane. E’ molto importante investire nei settori giovanili: in termini di formazione dei giovani è fondamentale passare dagli investimenti e non dai costi“.