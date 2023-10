Flag football a Los Angeles 2028, Leoluca Orlando: “Un momento storico”

di Mattia Zucchiatti 6

C’è anche il flag football nel programma olimpico di Los Angeles 2028. Il Comitato Olimpico Internazionale, riunito a Mumbai, ha dato il via libera a cinque nuovi sport tra cui il cricket, il baseball/softball, squash, lacrosse e appunto il flag football. Un percorso avviato 4 anni fa dalla Ifaf, la Federazione Internazionale della quale fa parte la Fidaf. “Un momento storico – ha commentato Leoluca Orlando, presidente della Fidaf – e un momento di particolare entusiasmo da parte della nostra Federazione, che ha dato nelle sedi internazionali forte sostegno alla partecipazione alle Olimpiadi del 2028 e negli ultimi anni ha organizzato in Italia campionati internazionali di questa disciplina, aggiudicandosi titoli europei e prestigiosi successi, come l’argento conquistato lo scorso anno ai World Games di Birmingham con la Nazionale maschile. Un particolare apprezzamento al Coni e al presidente Giovanni Malagò per la attenzione e per l’impegno presso le competenti sedi del Cio. Il Football italiano e la Fidaf vivranno questi anni, che ci separano dai Giochi Olimpici di Los Angeles, intensificando sempre più le attività sportive ed agonistiche e curando una adeguata preparazione”.