CdM short track, Fontana ancora ai box: “Sono una donna di parola, non gareggerò finché la situazione non sarà risolta”

“Sono una donna di parola quindi oggi non parto per Montreal, non sono in aeroporto né già sull’aereo diretta in Canada per la prima Coppa del Mondo della stagione… Come dico da un po’ di tempo, non gareggerò finché questa situazione non sarà risolta e questo non inizierà finché l’indagine non sarà chiusa”. Arianna Fontana in un post sui suoi profili social comunica che non sarà presente in Nordamerica per l’inizio della stagione, facendo riferimento ancora una volta al braccio di ferro con la Federghiaccio. “Non scendere in pista il prossimo fine settimana mi rattrista molto perché so che avrei rappresentato bene l’Italia grazie al lavoro svolto. A tutti voi tifosi, non vi nascondo che mi mancano davvero le emozioni che provo quando sono sul ghiaccio e quelle che mi trasmettete… non sapete quanto! Ora, però posso solo aspettare che questa situazione faccia il suo corso, che potrebbe avvenire tra 2 giorni o 2 anni. Ma come molti di voi mi hanno detto e scritto in questi mesi, tutto ritorna, e la verità verrà fuori”.