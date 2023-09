Fiorentina: rimangono fuori dalla lista Uefa Sabiri, Kokorin e Castrovilli

La Fiorentina ha comunicato la lista UEFA per la prossima Conference League. Da segnalare come, fuori dalla lista, siano rimasti il neo arrivato Sabiri, così come Kokorin e l’infortunato Castrovilli.

LISTA A

Arthur, Barak, Beltran, Brekalo, Christensen, Dodo, Duncan, Gonzalez, Infantino, Ikone, Kouame, Lopez, Martinez Quarta, Mina, Milenkovic, Nzola, Parisi

FORMATI IN ITALIA

Bonaventura, Biraghi, Mandragora, Terracciano

FORMATI NEL CLUB

Sottil, Ranieri, Pierozzi

LISTA B

Amatucci, Comuzzo, Dalle Mura, Kayode, Martinelli, Vannucchi