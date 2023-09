US Open 2023, Sabalenka festeggia il n°1 dominando Kasatkina. Ai quarti niente Jabeur, ci sarà Zheng Qinwen

Un’Aryna Sabalenka in grande spolvero vola nei quarti di finale degli US Open 2023. La bielorussa festeggia come meglio non avrebbe potuto la prima posizione del ranking mondiale che andrà ad occupare dal prossimo lunedì. Una prestazione devastante della seconda testa di serie del tabellone newyorkese contro la russa Daria Kasatkina, annichilita con il punteggio di 6-1 6-3. Sono in totale 16 i games persi finora da Sabalenka nel corso di questo torneo per raggiungere i quarti di finale per la terza volta di fila a Flushing Meadows.

Non ci sarà, però la rivincita della splendida semifinale di Wimbledo contro Ons Jabeur. La tennista tunisina incappa in una delle sue giornate ‘no’ e in meno di un’ora e mezza di gioco saluta l’ultimo Slam della stagione dopo essere stata sconfitta per 6-2 6-4 da Qinwen Zheng. La giovane tennista cinese mette in mostra tutta la sua potenza e il suo talento sul Louis Armstrong, dominando fino al 6-2 5-2. A questo punto sopraggiunge qualche fisiologico patema d’animo nel chiudere il match, ma al quarto match point la testa di serie numero 23 del torneo riesce ad eliminare la finalista della passata edizione.