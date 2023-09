US Open 2023, Alcaraz si sbilancia: “Mi piacerebbe sfidare Sinner, tutti vorrebbero vedere quel match”

Carlos Alcaraz è intervenuto ai microfoni di Movistar+ dopo la vittoria in tre set ai danni di Matteo Arnaldi negli ottavi di finale degli US Open 2023. Il tennista spagnolo ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo prossimo avversario, che sarà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev: “Allora, se mi chiedi con chi voglio giocare di più, ti direi Sinner per quello che è successo qui l’anno scorso. Penso che tutti vogliano vedere quella partita. Allo stesso tempo ho anche dei precedenti molto serrati con Zverev e sarebbe molto difficile giocare contro di lui. Naturalmente stasera guarderò la partita tra i due“.